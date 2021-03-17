درجال يبحث تعزيز التعاون الرياضي مع ايران

2021/03/17 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية ايران الاسلامية في قطاعي الشباب والرياضة .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان " الوزير عدنان درجال، السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي وبحضور رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان، وجرى خلال اللقاء بَحث سُبل تفعيل التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي بما يخدم البلدين في هذين القطاعين المهمين عَبرَ الاتفاقيات واللقاءات المشتركة".

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