قيادي بالحشد: سندافع عن سنجار ضد اي مخطط تركي يهدد مستقبل اراضيها

2021/03/17 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد الحشد الشعبي، وقوفه ودفاعه عن اراضي العراق وضد المخططات الرامية الى انتهاك سيادة العراق وتهديد مستقبل قضاء سنجار.وقال امر تشكيلات الحشد الشعبي في سنجار، محمود الاعرجي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة يجب ان تتكفل بتحقيق السيادة للعراق بالدفاع عن اراضيه وتمنع التدخلات الاجنبية والتركية على وجه الخصوص، حيث هناك تحاول تركيا اجتياح سنجار بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”.واضاف ان “توجه تركيا لاجتياح سنجار او التلويح بهذا الامر، فأنه يعد احتلالا للاراضي العراقية، مايوجب على الحكومة التدخل بهذا الملف”.وبين ان “تدخلات تركيا ليست الاولى من نوعها وهناك انتهاكات متعددة من قبلها، واهالي سنجار سيدافعون عن اراضهم ضد اي مخطط يهدف الى اجتياحها واحتلالها من قبل تركيا”.



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