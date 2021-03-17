درجال يبحث مع مسجدي تفعيل التعاون الرياضي بين بغداد وطهران

2021/03/17 | 08:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية ايران الاسلامية في قطاعي الشباب والرياضة.

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وذكر بيان للوزارة، وتلقى "ناس" نسخة منه، (17 اذار 2021)، ان " الوزير عدنان درجال، السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي وبحضور رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان، وجرى خلال اللقاء بَحث سُبل تفعيل التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي بما يخدم البلدين في هذين القطاعين المهمين عَبرَ الاتفاقيات واللقاءات المشتركة".

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