 الاقتصاد النيابية: ارتفاع اسعار النفط يجب ان يقابل بتخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار

2021/03/17 | 08:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصشددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط العالمية في تخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، من اجل تحقيق الاستقرار في اسعار السوق.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة رفعت سعر صرف الدولار بذريعة وجود عجز كبير في الموازنة، في وقت شهدت فيه اسعار النفط ارتفاعا عن السعر المحدد في الموازنة وهو مايوجب على الحكومة اعادة النظر بسعر صرف الدولار”.واضافت ان “مجلس النواب يطالب باعادة النظر بسعر صرف الدولار، وتخفيضه عن الرقم الحالي، كونه يضر بمصلحة المواطن، وبالتالي ينبغي تخفيضه الى مستوى يسد العجز ويحقق الاستقرار في الاسعار”.وبينت ان “هناك فارق كبير سعر النفط المحدد في الموازنة، والقيمة السوقية التي وصل اليها الان متجاوزا عتبة الـ 70 دولارا للبرميل، وهو مايحتم على الحكومة اتخاذ اجراءات من شانها الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط وتخفيض قيمة الدولار امام الدينار”.



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