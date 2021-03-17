ريال مدريد يتخطى أتالانتا إلى ربع نهائي التشامبيونزليج

2021/03/17 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على أتالانتا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب منافسات دور الـ16.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيما بالدقيقة (34)، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء (60)، وماركو أسينسيو (85)، فيما أحرز لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد (83).

وكان الميرينجي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا بنتيجة (1-0)، ليتأهل الريال للدور المقبل بفوزه بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.

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