 الباوي: مشوار الامارات وكل من دعم الارهاب لكسب ود العراقيين شائك ومعقد

2021/03/17 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص للمعلومة…رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان مشوار الامارات وكل دولة دعمت الارهاب في العراق لكسب ود العراقيين معقد وشائك للغاية.وقال الباوي لـ /للمعلومة/، ان “قلوب شعب العراق مكتوية بنار الارهاب التكفيري الذي غذته دول خليجية كالامارات والسعودية وغيرها عبر منابر التكفير ومدارس غسل الادمغة وزج المغرر بهم في محرقة العراق لتفجير اجسادهم وسط التجمعات الآمنة كدور العبادة والمدارس والطرقات”.واضاف ان “كل سياسي يروج لتعميد العلاقات مع دول الخليج الداعمة للارهاب ينبغي ان يطالبها باثبات حسن نواياها للعراقيين الذين لليوم يأنون جراء الارهاب الذي دعمته بالمال والمرتزقة والفتاوى الضالة المضلة”.وبين ان “حجم المؤامرات التي تحاك ضد العراق ليست بالقليلة خاصة ان هناك من يحاول السيطرة على قراره السياسي ودعم الارهاب وايصال عملائه للسلطة”.



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