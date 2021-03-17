2021/03/17 | 08:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موديرنا تبدأ تجارب لقاحها ضد كورونا على الأطفال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/17 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موديرنا تبدأ تجارب لقاحها ضد كورونا على الأطفال) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موديرنا تبدأ تجارب لقاحها ضد كورونا على الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).