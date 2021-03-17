مانشستر سيتي يحجز مقعده في ربع نهائي الابطال

2021/03/17 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة واصل مانشستر سيتي الإنجليزي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وحجز مقعده بجدارة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين 2 – 0 على بوروسيا موشنجلادباخ الألماني في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4 – 0 بعد فوزه على […]

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