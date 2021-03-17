اتحاد كرة السلة يناقش آلية دوري الدرجة الاولى

2021/03/17 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعناقش الاتحاد العراقي لكرة السلة بحضور رئيسه حسين العميدي، آلية منافسات دوري الدرجة الاولى خلال اجتماعه بممثلي الاندية المشاركة وبحضور ثلاثون نادياً من اغلب المحافظات العراقية .وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه" تم التباحث حول اقامة تجمعات في المناطق بنظام الذهاب والاياب حيث يستمر لمدة مايقارب اربعة الى ستة اشهر، على ان يتم الاعلان عن قرعة الدوري خلال الايام القليلة القادمة" .وبين ان " آلية الدوري ستكون مختلفة عن النظام السابق من اجل اتاحة فرصه اكبر امام اللاعبين والاندية في المشاركة باكبر عدد من المباريات مما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين وتطوير اللعبة".و تم خلال الاجتماع تسمية الدكتور غزوان عماد محسن المدير التنفيذي للاتحاد مسؤولاً عن دوري الدرجة الاولى.

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