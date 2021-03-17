العمليات تحبط محاولة تسلل إرهابيين جنوبي بغداد

2021/03/17 | 09:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة تسلل عناصر تابعين لتنظيم داعش جنوبي بغداد.وقالت العمليات في بيان، ان “قواتنا الأمنية البطلة أحبطت في فرقة المشاة السابعة عشر محاولة تسلل عناصر مسلحة ضمن قاطع مسؤوليتها بعد أن رصدت تحركهم بواسطة الكاميرات الحرارية”، موضحة ان “القوة تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وتفكيك الحزام […]

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