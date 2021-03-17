عمليات بغداد تحبط محاولة تسلل ’إرهابيين’ جنوبي العاصمة

2021/03/17 | 09:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن احباط محاولة تسلل عناصر تابعين لتنظيم داعش جنوبي بغداد.

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وذكرت العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 اذار 2021)، ان "قواتنا الأمنية البطلة أحبطت في فرقة المشاة السابعة عشر محاولة تسلل عناصر مسلحة ضمن قاطع مسؤوليتها بعد أن رصدت تحركهم بواسطة الكاميرات الحرارية"، موضحة ان "القوة تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وتفكيك الحزام الناسف الذي يرتديه".

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