إحباط محاولة تسلل لداعش جنوب بغداد

2021/03/17 | 09:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت عمليات بغداد، الاربعاء، افشال محاولة تسلل لداعش جنوبي العاصمة، ومقتل عنصر من التنظيم.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 آذار 2021)، ان "قوة عسكرية تابعة للفوج الاول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17، نفذت عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش".

واضاف البيان، انه "تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الارهابي، وعلى اثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل احد الارهابيين وفرار اثنين منهم".

واشارت قيادة العمليات، الى انه "ما زالت قطعاتنا المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع اي عمل ارهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الامن التي تحفظ ارواح المواطنين وسلامة عوائلهم".

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