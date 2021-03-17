مجلس المفوضين يصادق على اختيار الشركة الفاحصة لنتائج الانتخابات

2021/03/17 | 09:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، عن مصادقة مجلس المفوّضين على اختيار الشركة الفاحصة، كما صادق على إجراءات التصويت الخاصّ باستخدام أجهزة تسريع النتائج.وقالت المفوضية في بيان، ان “مجلس المفوّضين وافق بالإجماع على اختيار شركة ( PWC) البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال وسيرفرات إعلان النتائج بعد عدّة مراحل تمّ في ضوئها التأكّد من رصانتها واستيفائها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والأفضل من بين الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ( UNAMI) التي تعمل في إطار فني وتكنولوجي يتماشى والمبادئ الأساسية لعمل المفوّضية بما يضمن نزاهة العملية […]

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