اصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك

2021/03/17 | 09:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن اصابة ضابط بتفجير عبوة ناسفة جنوب كركوك .وقال مصدر امني ،ان تفجير عبوة ناسفة وقع قرب قرية (كرحة قازان) والتابعة الى ناحية الرشاد مما أدى إلى اصابة ضابط بجروح متوسطه من ان يحدد رتبة الضابط./انتهى

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