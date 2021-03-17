بسبب تهديد الصين.. بريطانيا تنوي التوسع في الهند و

2021/03/17 | 09:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت الحكومة البريطانية بتوسع نفوذها في الهند ومنطقة المحيط الهادئ من أجل مواجهة التهديد المتزايد للصين، حسبما ذكرت عدة صحف بريطانية.

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