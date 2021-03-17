2021/03/17 | 09:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن إصابات كورونا في البلاد زادت 28903 اليوم الأربعاء، في أعلى زيادة يومية للإصابات منذ 13 ديسمبر.وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 11.44 مليون.كما سجلت البلاد 188 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 159044.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 3 أشهر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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