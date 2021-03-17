2021/03/17 | 09:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي للاحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/17 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي للاحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي للاحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).