2021/03/17 | 09:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تفاوض أحد الأندية العربية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستيانو رونالدو، وطلب من (الأسطورة) بيليه، إقناعه بالانضمام إليه، خاصة وأن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات، يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي".

ولم يكشف الصرامي في تدوينته عن اسم الفريق الذي يتفاوض مع رونالدو.

وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة منتصف الأسبوع الماضي، بعد خروج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتحدثت بعض وسائل الإعلام في إيطاليا وإسبانيا، عن إمكانية رحيل "الدون" عن اليوفي مع نهاية الموسم الحالي، وربطته بعض التقارير بالعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.

يذكر أن رونالدو، رد على الانتقادات التي طالته مؤخرا، بتسجيله 3 أهداف يوم الأحد الماضي في شباك كالياري، ليصبح الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد 770 هدفا، بعدما حطم رقم بيليه (767 هدفا).

PUKmedia / وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق عربي يتفاوض للتعاقد مع رونالدو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق عربي يتفاوض للتعاقد مع رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).