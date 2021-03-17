الجيش يحبط تسللاً إرهابياً جنوبي بغداد ويدمر مضافة لداعش في صلاح الدين

2021/03/17 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء (17 آذار 2021)، إحباط محاولة تسلل إرهابيين جنوبي العاصمة، فيما تمكن طيران الجيش من تدمير مضافة في صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان لها، تلقته (بغداد اليوم) إن "قواتنا الأمنية البطلة في فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من إحباط محاولة تسلل عناصر مسلحة ضمن قاطع مسؤوليتها بعد أن رصدت تحركهم بواسطة الكاميرات الحرارية".

وأضافت ان "القوة الامنية تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وتفكيك الحزام الناسف الذي يرتديه".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع، تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية في صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن " أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين".

وأضافت، ان "العملية نفذت أثناء واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

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