2021/03/17 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء (17 آذار 2021)، بأن طائراتها المقاتلة نفذت حملة قصف استمرت خمسة ايام استهدفت خلالها مجمع كهوف في شمالي العراق تضم عددا كبيرا من عناصر داعش.

وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "المونيتر"، إن "الطائرات البريطانية المقاتلة وضمن تشكيلة التحالف الدولي ضد داعش نفذت حملة قصف استمرت خمسة ايام استهدفت خلالها مجمع كهوف في شمالي العراق تضم عددا كبيرا من عناصر داعش وذلك استنادا لمعلومات استخبارية توصلت إليها القوات المسلحة العراقية مؤخرا".

وأضافت، أن "سلسلة الغارات التي نفذتها طائرات تايفون التابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية قد بدأت يوم الاربعاء بتاريخ 10 آذار وانتهت الاحد 14 آذار الجاري، حيث استخدمت فيها صواريخ ستورم شادو الحديثة وقنابل بيفواي IV الموجهة والتي تستخدمها القوة الجوية البريطانية لاول مرة في هذه الغارات ضد التنظيم".

وأشارت الوزارة إلى ان "القوة الجوية الملكية مستمرة بتنفيذ ضربات جوية كجزء من حملة التحالف الدولي لدعم واسناد القوات الامنية العراقية وهي تنفذ عمليات ملاحقة خلايا داعش لمنع التنظيم الارهابي من الظهور من جديد في البلاد".

وتابعت ان "التقديرات الاولية التي اجريت على الاهداف المحددة اظهرت بانها اهداف صعبة ولهذا تم اختيار طائرتي تايفون طراز FGR4 لتنفيذ الضربات الجوية ضد هذه الاهداف دعما للقوات الامنية العراقية المتواجدة على الارض والتي تضم خيرة مقاتلي جهاز مكافحة الارهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات تُستخدم لأول مرة.. سلسلة غارات بريطانية ضد مواقع داعش في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات تُستخدم لأول مرة.. سلسلة غارات بريطانية ضد مواقع داعش في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).