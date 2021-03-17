2021/03/17 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أوقفت قوات الأمن التركية في إسطنبول، اليوم الأربعاء، 8 أجانب في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، كانوا يقاتلون في العراق وسوريا.وبحسب الاناضول التركية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، فإن “فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، داهمت مواقع الأجانب الثمانية”.وأضافت، أن “عمليات المداهمة جاءت بعد تلقي الجهات المختصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاتلوا في العراق..



تركيا تعلن توقيف 8 دواعش أجانب المركز الخبري الوطني.

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