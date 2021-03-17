ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية

2021/03/17 | 10:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي.وصعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 0.54% إلى 68.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.60% إلى 65.19 دولار للبرميل.وتراجعت أسعار […]

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