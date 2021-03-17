كتلة الاتحاد الوطني تقدم افضل هدية لحلبجة الشهيدة

2021/03/17 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثمرت جهود كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن تصويت مجلس النواب بالإجماع على قرار يدعو فيه الحكومة الاتحادية للإسراع في اكمال الاجراءات القانونية لإعلان محافظة حلبجة.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان كتلة الاتحاد الوطني وتقديرا منها لشهداء مدينة حلبجة الشهيدة عملت على اصدار هذا القرار كافضل هدية لابناء حلبجة وهم يحيون ذكرى قصف مدينتهم بالاسلحة الكيمياوية.

واضافت: ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني طالبت مجلس النواب باصدار قرار لاستكمال اجراءات اعتبار حلبجة محافظة بالاضافة الى المطالبة بحسم ملف الاطفال المفقودين والنازحين الى ايران من مدينة حلبجة فضلا عن تعويض ضحايا المدينة المنكوبة اسوة بأجراءات تعويض ضحايا النظام البائد.

واوضحت: ان تلك الجهود اسفرت عن اصدر قرار من قبل مجلس النواب يدعو فيه الحكومة الاتحادية الى الاسراع في اجراءات اعلان حلبجة الشهيدة كمحافظة، مشيرة الى ان كتلة الاتحاد الوطني ستتابع الاجراءات القانونية لاعلان حلبجة كمحافظة في الدوائر الاتحادية.

PUKmedia خاص

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