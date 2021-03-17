حريق ضخم في مخازن تجارية ببغداد و50 فرقة إطفاء وإنقاذ تتوجه لمكان الحادث - عاجل

2021/03/17 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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يحدث الان ..

اندلاع حادث حريق هائل في منطقة الكرادة داخل مخازن تجارية في مجمع سيد مأمول التجاري حالياً تم توجيه 50 فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف الى موقع الحريق بأشراف مباشر من قبل السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان

يتبع .



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