2021/03/17 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربع محافظات تتجاوز الـ 30..طقس غائم وارتفاع بدرجات الحرارة

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