نائب: لا حل لتمرير قانون الموازنة إلا بهذه الطريقة

2021/03/17 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء (17 آذار 2021)، أنه ليس هناك حلاً لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلا بـ"الأغلبية".

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قدوم وفود كردستان الى بغداد يعد مضيعة للوقت وتأخير لاقرار الموازنة العامة للبلد لان حكومة الاقليم لا نية لها بتسليم واردتها الى الحكومة الاتحادية وهذا هو جوهر ونقطة الخلاف بين بغداد واربيل ".

وأضاف، أن "قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت ونحن ننتظر ادراجه على جدول اعمال الجلسة من اجل المضي بتمريره لانه من غير المعقول ان نعطل الموازنة العامة للبلد بسبب حكومة اقليم كردستان التي لاترغب بتسليم وارداتها اسوة بالمحافظات الاخرى".

وتابع البعيجي، أنه "لاحل لتمرير قانون الموازنة الا بالاغلبية داخل قبة البرلمان وهو الامر الوحيد لحل معضلة قانون الموازنة الذي تاخر اقراره كثيرا والشعب ينتظر التصويت عليه بفارغ الصبر لذلك يجب ان يتم تمرير هذا القانون باقرب جلسة".

وأكمل النائب: "نأمل من رئاسة مجلس النواب ان تعرض قانون الموازنة على جدول اعمال البرلمان وتخلي مسؤوليتها من تاخير اقراره بسبب معضلة الاقليم الذي لانية حقيقية له بتسليم وارداته الى المركز حتى يستلم حصته بالموازنة الاتحادية".

وأكد أن "هناك اجماعاً من اغلب اعضاء مجلس النواب لا حل او توافق سياسي على حصة اقليم كردستان بالموازنة الا بتسليم كافة الايرادت وبغير ذلك سنمرر الموازنة بالاغلبية وعلى حكومة كردستان ان تعي هذا الامر جيدا لاننا لن نسلم واردات محافظاتنا الى الاقليم ومحافظاتنا مدمرة".

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