2021/03/17 | 10:09 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 17 مارس 2021 | 10:00 صباحاً

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نائب: قدوم وفود الاقليم الى بغداد مضيعة للوقت وتعطيل لإقرار الموازنة لا أكثر

رأى النائب منصور البعيجي قدوم الوفود من اقليم كردستان الى بغداد مضيعة للوقت وتأخير لاقرار الموازنة العامة للبلد لان حكومة الاقليم لانيه لها بتسليم واردتها الى الحكومة الاتحادية وهذا هو جوهر ونقطة الخلاف بين بغداد واربيل .



وأوضح ان قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت ونحن ننتظر ادراجه على جدول اعمال الجلسة من اجل المضي بتمريره لانه من غير المعقول ان نعطل الموازنة العامة للبلد بسبب حكومة اقليم كردستان التي لاترغب بتسليم وارداتها اسوة بالمحافظات الاخرى .



وبين لاحل لتمرير قانون الموازنة الا بالاغلبية داخل قبة البرلمان وهو الامر الوحيد لحل معظلة قانون الموازنة الذي تاخر اقراره كثيرا والشعب ينتضر التصويت عليه بفارغ الصبر لذلك يجب ان يتم تمرير هذا القانون باقرب جلسة .



واضاف البعيجي نأمل من رئاسة مجلس النواب ان تعرض قانون الموازنة على جدول اعمال البرلمان وتخلي مسؤليتها من تاخير اقراره بسبب معضلة الاقليم الذي لانيه حقيقيه له بتسليم وارداته الى المركز حتى يستلم حصته بالموازنة الاتحادية .



وتابع بالتالي هنالك اجماع من اغلب اعضاء مجلس النواب لا حل او توافق سياسي على حصة اقليم كردستان بالموازنة الابتسليم كافة الايرادت وبغير ذلك سنمرر الموازنة بالاغلبية وعلى حكومة كردستان ان تعي هذا الامر جيدا لاننا لن نسلم واردات محافظاتنا الى الاقليم ومحافظاتنا مدمرة

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