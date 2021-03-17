اليسار والحراك الشعبي - سعيد مضيه

2021/03/17 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه ان "مفهوم الثورة لا يكتسب معناه المحدد وتميزه إلا ضمن فضاء الماركسيةد.



هشام غصيبالقوى المؤهلة لقيادة المجتمع في ظروف الطفرة الاستهلاكية هي البرجوازية البيروقراطية.



وهي شريحة من بيروقراطيي الأجهزة الحكومية راكمت ثرواتها من خلال الفساد المنتشر تحت ظلامية قمع الحريات العامة.



البرجوازية البيروقراطية نمت في كنف نظام أبوي سمح بالفساد والإفساد مقابل دعم النظام بعناصر مثقفة؛ وهي من أشد القوى الاجت ......





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