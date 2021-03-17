50 فرقة إطفاء تشارك في محاولة إخماد حريق ببغداد

2021/03/17 | 10:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اندلع حريق هائل، الأربعاء، داخل أحد المخازن التجارية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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وبحسب بيان لمديرية الدفاع المدني، تلقى ناس نسخة منه، (17 آذار 2021)، فإن "حادث حريق هائل قد اندلع في منطقة الكرادة داخل مخازن تجارية في مجمع (سيد مأمول التجاري)".وأشار إلى أن "50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف قد توجهت إلى موقع الحريق بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان".

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