اندلاع حريق 'كبير' وسط العاصمة بغداد (صور)

2021/03/17 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الأربعاء، باندلاع حريق "كبير" وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل NRT عربية، (17 اذار 2021)، إن "حريقا ضخما اندلع داخل مجمع (سيد مؤمل) لبيع الاجهزة الكهربائية في منطقة كمب سارة".

وأوضح مراسلنا، نقلا عن شهود عيان ان "الحريق جاء نتيجة الرياح العالية ما تسبب بتماس في اسلاك احدى محولات الكهرباء الرئيسية، حيث سرعان ما اشتعلت النيران وزحفت الى مواقع اخرى".

وأكد، ان "فرق الاطفاء وصلت موقع الحريق وباشرت بعمليات الاطفاء، فضلا عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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