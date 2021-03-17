إجرام بغداد تضبط متهم بالخطف و اخر سرق 20 مليون دينار

2021/03/17 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بالخطف، واخر بسرقة 20 مليون في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان مقتضب، ان “مديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ٢٠ مليون دينار في العاصمة بغداد”.

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