مصدر في الدفاع المدني لـ/نينا/ : حريق هائل في منطقة الكرادة..و 50 فرقة اطفاء تتوجه موقع الحادث

2021/03/17 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اندلع صباح اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة الكرادة .وقال مصدر في الدفاع المدني في تصريح للوكالة والوطنية العراقية للانباء / نينا / ان حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة داخل بمخازن تجارية في مجمع سيد مأمول التجاري حالياً ،وتم توجيه 50 فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف الى موقع الحريق بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان"./انتهى9

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