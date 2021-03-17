وصول وزير الصناعة الى كربلاء

2021/03/17 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ وصل صباح اليوم الاربعاء الى محافظة كربلاءالمقدسة وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز والتقى المحافظ نصيف الخطابي وعقد اجتماعا مع عدد من مسؤولي دوائر الوزارة في المحافظة./انتهى

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