حريق هائل يطال مخازن تجارية وسط بغداد

2021/03/17 | 10:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير داخل مخازن تجارية في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقال المصدر، إن “حريقاً هائلاً اندلع داخل مخازن تجارية في مجمع سيد مأمول التجاري بمنطقة الكرادة”.وأضاف المصدر، أنه “تم توجيه 50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تعمل فرق الإطفاء الآن على حماية المنازل القريبة من موقع الحادث وتطويق النيران”.

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