كانت متجهة إلى مطار تل أبيب.. شعاع

2021/03/17 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجبرت طائرة تابعة لشركة "فيرجن أتلانتيك" كانت متجهة من مطار هيثرو في لندن إلى تل أبيب على العودة أدراجها بعد توجيه ضوء "ليزر" من الأرض إلى قمرة القيادة، وفقا لصحيفة "جيويش كرونيكيل" الإسرائيلية.

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