البرازيل تسجل رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن كورونا

2021/03/17 | 10:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سجل خلال اليوم الماضي رقما قياسيا بلغ 2841 حالة، ما رفع الإجمالي إلى 282127.ورصد أيضا ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بنحو 83926 حالة، ووصل الرقم المجمل إلى 11603.535، ولكل 100 ألف نسمة بلغ عدد الإصابات 5521 حالة، و134 حالة وفاة، فيما سجل في الإجمالي تعافي أكثر من 10.2 مليون مريض.وكان سجل خلال الأسبوع الماضي أكثر من 500.7 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى، وأكثر من 12.7 ألف حالة وفاة في البلاد.وسجلت هذه المؤشرات مستويات قياسية للأسبوع الثاني على التوالي […]

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