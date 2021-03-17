تحاد الريشة الطائرة يشكل لجنة دائمة للنهوض بواقع اللعبة

2021/03/17 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلن الاتحاد العراقي المركزي للريشة الطائرة عن تشكيل لجانه الدائمة من شأنها النهوض بواقع اللعبة في بغداد والمحافظات.وقال عضو اتحاد اللعبة مازن عبد الهادي، في تصريح لصحيفة (الصباح)تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، إن" الاتحاد اعلن في اجتماعه الاخير عن تشكيل لجان الحكام المركزية والمدربين والمشرفين والانضباط والمسابقات والعلاقات الخارجية واللجنة الإعلامية اضافة الى لجنة كتابة النظام الداخلي".واضاف عبد الهادي ان" الاتحاد حريص على مشاركة جميع اعضاء الهيئة العامة في خطة النهوض باللعبة والارتقاء بها من خلال لجنة التطوير التي يرأسها الدكتور ماهر عبد الحمزة وبعضوية كل من عماد يحيى واحمد ازاد والدكتورة ندى نبهان ومحمد علي وعزما حامد".من جهته قال رئيس اللجنة ماهر عبد الحمزة إن" اللجنة التطويرية ستأخذ على عاتقها دراسة جميع السبل المتاحة ووضع التوصيات ورفعها الى الاتحاد من اجل اقرارها بالشكل الذي يؤدي للنهوض باللعبة ومن ضمنها كيفية انشاء المراكز التطويرية وتشكيل المنتخبات السنية التي تسهم في رفد المنتخبات الوطنية وتؤمن مشاركة عراقية ناجحة على الصعيد الدولي معربا عن امله في توفير مستلزمات عمل اللجنة ".

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