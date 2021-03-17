العراق وإيران يبحثان تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين

2021/03/17 | 10:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادبحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع السفير الايراني لدى بغداد إيرج مسجدي، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الشباب والرياضة بين البلدين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة/ المعلومة/ ان ” الوزير عدنان درجال، استقبل السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي وبحضور رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان”.واوضح أنه “جرى خلال اللقاء بَحث سُبل تفعيل التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي بما يخدم البلدين في هذين القطاعين المهمين عَبرَ الاتفاقيات واللقاءات المشتركة”.ومن المؤمل ان يتم تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، لتشمل المعسكرات التدريبية والمباريات بين البلدين.



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