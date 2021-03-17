القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة 20 مليون دينار في بغداد

2021/03/17 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأربعاء (17 آذار 2021)، القاء القبض على متهم لقيامه بعملية خطف في بغداد، وآخر بسرقة 20 مليون دينار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على متهم بالخطف في منطقة النهروان شرقي بغداد"، مبينة أنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق المادة 421 ق.ع".

وتابعت أن "قوة من مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (20) مليون دينار عراقي مع موبايلات عددها 2 من إحدى الدور السكنية في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

وأشار البيان، إلى أنه "تم الاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق أحكام المادة 442 ق.ع".

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