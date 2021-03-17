وزير داخلية اقليم كردستان يطالب الحكومة المركزية بدفع تعويضات لذوي ضحايا حلبجة

2021/03/17 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، ان حكومة الاقليم ومنذ بداية تشكيلها وجهت طلبا إلى الحكومة الاتحادية بدفع ثلاثمئة وثمانين مليار دولار كتعويضات لذوي ضحايا الكورد عما لحق بهم من عمليات ابادة جماعية وقتل وتهجير على يد النظام السابق.… Readmore

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