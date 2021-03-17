ارتفاع اسعار النفط في تعاملات الاربعاء مدعومة ببيانات انخفاض مخزون الخام الامريكي

2021/03/17 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي.وصعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 0.54% إلى 68.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، فيما ارتفعت العقود الآجلة … Readmore

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