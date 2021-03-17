2021/03/17 | 10:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار

تنشر وكالة "عين العراق نيوز" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاربعاء، بحسب رصد مختصين.

بغداد – بورصة الكفاح145,800….السعر في الصيرفات ( تقريبي)146,250

145,250——————————————البصرة / بورصة145,800————————-اربيل / بورصة145,700—————————الموصل / بورصة145,750

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