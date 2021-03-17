اندلاع حريق كبير داخل مخازن تجارية وسط بغداد

2021/03/17 | 10:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع حريق كبير داخل مخازن تجارية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “حريقا كبيرا اندلع، صباح اليوم، داخل مخازن تجارية في مجمع سيد مأمول التجاري بمنطقة الكرادة وسط بغداد”.وأضاف المصدر، أنه “تم توجيه 50 فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف الى موقع الحريق بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.



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