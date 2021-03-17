2021/03/17 | 10:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم، لكن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.وصعد الذهب 0.3 بالمئة في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس الجاري، حيث بلغ 1740.90 دولار للأونصة.فيما ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة أيضا إلى 1735.40 دولار للأونصة.وقال جيفري هالي محلل السوق في “أواندا”: “أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار، ربما يعود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العالمية بسبب التضخم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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