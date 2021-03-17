القمع الذاتي والحظر الذاتي - سعيد الوجاني

2021/03/17 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني لا توجد امة من الأمم ، او شعبا من الشعوب غير العربية ، تتماهى مع القمع الذاتي ، او الحظر الذاتي ، من جهة لإيجاد تبرير يغطي ويشرعن الخوف ، او يكون هذا السلوك المريض تغطية لنفاق الحاكم العربي اللعين خوفا من جبروته وطغيانه ، وقد يكون في الامر الاستئناس بالواقع ، وتقبل مظاهره القروسطية التي يغرف منها القامع لذاته ، فُتات السلطة ، وحتى يضمن نوعا من الاستمرار الباهت ، بشعارات تعكس النفسية السكيزوفرينية ......





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