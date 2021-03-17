تظاهرة لطلبة السادس إعدادي في السليمانية احتجاجاً على موعد الامتحانات (صور+فيديو)

2021/03/17 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تظاهر طلبة السادس إعدادي امام مبنى تربية محافظة السليمانية، للمطالبة بتاجيل موعد الامتحانات وتقليص المنهج الدراسي.

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ورصدت كاميرا "ناس كورد" تجمع العشرات من طلاب المرحلة 12 أمام مبنى تربية السليمانية للاحتجاج على الموعد الذي قررته وزارة التربية بشأن الامتحانات النهائية.

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