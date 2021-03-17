عمليات بغداد تعلن معلومات جديدة حول محاولة تسلل لـ 'داعش' جنوبي العاصمة

2021/03/17 | 10:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن تفاصيل جديدة حول محاولة داعش في التسلل عبر مناطق جنوبي العاصمة.

وقالت العمليات في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (17 اذار 2021)، انه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن حفظ الامن وملاحقة الارهابيين، وباشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد، نفذت قوة عسكرية تابعة للفوج الاول لواء ٥٥ وشعبة استخبارات الفرقة ١٧ عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش، حيث تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الارهابي".

واضاف البيان انه "على اثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل احد الارهابيين وفرار اثنين منهم، ولا زالت قطعاتنا المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين".

وتابع البيان "اننا نعاهد المواطنين باننا سنبقى العيون الساهرة على راحة المواطنين، وقطعاتنا على اتم الاستعداد لمنع اي عمل ارهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الامن التي تحفظ ارواح المواطنين وسلامة عوائلهم".

واكدت عمليات بغداد، في وقت سابق اليوم الاربعاء، افشال محاولة تسلل لداعش جنوبي العاصمة، ومقتل عنصر من التنظيم.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، ان "قوة عسكرية تابعة للفوج الاول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17، نفذت عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش".

واضاف البيان، انه "تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الارهابي، وعلى اثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل احد الارهابيين وفرار اثنين منهم".

واشارت قيادة العمليات، الى انه "ما زالت قطعاتنا المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع اي عمل ارهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الامن التي تحفظ ارواح المواطنين وسلامة عوائلهم".

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