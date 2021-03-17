قبسات من حياة الإمام الحسين بن علي (ع) في ذكرى مولده

2021/03/17 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر اليوم الذكرى السنوية لمولد الامام الحسين بن علي عليه السلام، وفيها يعبر المسلمون عن فرحتهم باقامة الاحتفالات وزيارة مرقده الشريف ويجددوا العهد مع...

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