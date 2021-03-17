حرب يرجح عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد والبقاء على التعديل النافذ منذ عام 2005

2021/03/17 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الخبير القانوني طارق حرب، عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد والبقاء على تعديل القانون النافذ منذ عام الفين وخمسة.وقال حرب في تغريدة ان إصدار قانون المحكمة الجديد يحتاج الى مئتين وعشرين صوتا في حين أن تعديل القانون النافذ … Readmore

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