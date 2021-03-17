حفيد مفجر ثورة العشرين: نقف بكل ما أوتينا من قوة دفاعا عن الحشد الشعبي

2021/03/17 | 10:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أكد حفيد مفجر ثورة العشرين آمر الشعلان ابو الجون ، الاربعاء ، ان العشائر مستعدة للوقوف بكل ما اؤتيت من قوة على خط الدفاع عن الحشد الشعبي ، معتبرا أن الحشد وفصائل المقاومة خط أحمر لا تنازل في الدفاع عنه .وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شيوخ العشائر سيكون لها موقف في سبيل الدفاع عن الحشد الشعبي وسيادة العراق”، مبينا أن “الحشد لم يتشكل بصفقة سياسية وإنما جاء بفتوى مرجعية رشيدة وبالتالي حقق نصر يدركه الجميع من ابناء الشعب العراقي ودول المنطقة والعالم”.وأضاف أن “الحشد قدم الاف الشهداء و الجرحى في سبيل تحرير الأرض من دنس داعش الإرهابي”، مؤكدا ان “العشائر العراقية مستعدة لردع المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الحشد الشعبي”.وكان لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي أكد، امس الثلاثاء، على أهمية التحرك لمواجهة التهديد الذي تشكله المشاريع الصهيونية ، محذرا من مؤامرة امريكية تمهد لاعادة داعش إلى الواجهة من جديد.



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